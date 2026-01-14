Policía hondureña captura a un cubano solicitado en extradición por EEUU por narcotráfico

La captura se hizo en el barrio Universidad, de San Pedro Sula, norte de Honduras, donde el presunto narcotraficante vivía, informó un oficial de la Policía Nacional.

Manso González ha sido solicitado por un Corte de Miami, Florida (sur de Estados Unidos), donde "se la han presentado cargos por delitos relacionados al tráfico de drogas", agregó.

"Esta persona había huido de Estados Unidos en 2009 y desde ese tiempo permanece prófugo de la justicia. La Dirección de Investigación Policial lo ubica y le hace efectiva esta orden de captura", indicó la misma fuente a los periodistas.

Desde 2014 las autoridades del país centroamericano han extraditado a Estados Unidos más de 50 personas acusadas por narcotráfico, en su mayoría hondureños.

Uno de los extraditados es el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, en abril de 2022, quien en junio de 2024 fue condenado en Nueva York a 45 años de cárcel por narcotráfico y armas, sentencia que fue interrumpida el pasado 1 de diciembre, cuando fue indultado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien afirmó que se había cometido una injusticia contra el exmandatario.