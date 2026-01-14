Regiones europeas premian al exalcalde preso de Estambul por su defensa de la democracia

"Por su inquebrantable defensa de la democracia, la solidaridad y la independencia del gobierno local frente a una campaña masiva de odio político e intentos de descalificación, Ekrem Imamoglu, alcalde de Estambul, ha sido galardonado con la quinta edición del Premio Alcalde Paweł Adamowicz", anunció el CER en un comunicado.

Además, el jurado otorgó una mención especial a Mary Crilly, fundadora y directora del Centro para la Prevención de la Violencia Sexual de Cork (Irlanda) que se entregará, junto al premio principal, en la sesión plenaria del Comité Europeo de las Regiones en Bruselas, los días 4 y 5 de marzo.

Según el jurado, Imamoglu, "a pesar de los riesgos, promovió constantemente políticas urbanas inclusivas y transparentes y luchó por los derechos democráticos a nivel local".

El edil turco, del partido socialdemócrata CHP, fue detenido y destituido de su cargo el 19 de marzo del pasado año, "junto con más de 100 funcionarios municipales, por motivos políticos", y permanece interno en la prisión de Mármara.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Su liderazgo se caracteriza por su labor para superar las divisiones políticas, étnicas y religiosas con el fin de promover la unidad y la dignidad. Transformó Estambul en un modelo de gobernanza centrado en los ciudadanos", se lee en el comunicado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Su administración ha introducido "presupuestos transparentes, herramientas de participación digital, programas de igualdad de género y políticas respetuosas con el clima", lo que ha propiciado "una redefinición de la democracia local como práctica de solidaridad y justicia".

Nuri Aslan, alcalde en funciones de Estambul, agradeció al jurado el premio en nombre del galardonado y sostuvo que "los valores que defendió a costa de su vida siguen siendo un referente para todos".

"Su legado nos exhorta, especialmente en tiempos difíciles, a alzar la voz, a oponernos al miedo y a mantenernos firmes en la defensa de nuestro compromiso común de vivir en comunidad", manifestó.

Este galardón, que se concede por quinta vez, fue creado por las regiones europeas en colaboración con la ciudad polaca de Gdansk y la Red Internacional de Ciudades Refugio, y se concede a líderes locales, políticos o de la sociedad civil que luchan contra la intolerancia, la radicalización, el discurso de odio y la xenofobia.