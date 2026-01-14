Mundo
Rusia lanza contra Ucrania tres misiles balísticos y 113 drones

Kiev, 14 ene (EFE).- Rusia ha lanzado desde la pasada tarde contra territorio ucraniano tres misiles balísticos Iskander-M y 113 drones Shahed y de otros tipos, según informó la Fuerza Aérea ucraniana en su parte de este miércoles.

Por EFE

Un misil balístico y 89 drones fueron neutralizados por las defensas aéreas ucranianas, y los otros dos misiles y 24 drones no fueron interceptados e impactaron en trece localizaciones distintas no especificadas por la Fuerza Aérea de Ucrania.

Varios drones lanzados por Rusia seguían sobrevolando el espacio aéreo ucraniano en el momento en que se publicó el parte.

Ucrania sigue recuperándose de los ataques masivos rusos lanzados el pasado viernes y este martes contra su infraestructura energética, que dejaron a millones de ucranianos sin luz y calefacción.