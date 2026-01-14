Se expanden los focos de incendio en la provincia patagónica de Chubut

En Epuyén y el parque nacional Los Alerces, localidades boscosas al pie de la cordillera de los Andes, las llamas se reactivaron con gran intensidad ayer, informó el Gobierno de Chubut.

Ambos focos de incendio ya consumieron 14.000 hectáreas de bosque, plantaciones y pastizales, además de destruir hogares, complejos turísticos e infraestructura en localidades de la zona.

Un informe de la organización ecologista Greenpeace reveló que las llamas afectaron más de 21.000 hectáreas en lo que va del verano, época propicia para los incendios que en esta temporada se extendieron con mayor gravedad por el clima seco y la intensa actividad del viento.

660 personas intervienen en la lucha contra el fuego, entre brigadistas forestales, bomberos, voluntarios y personal de apoyo, en un operativo que articula múltiples recursos de los gobiernos nacional, chubutense y de otras provincias.

El martes, varios aviones hidrantes lanzaron agua sobre la línea de avance del fuego, entre ellos un Boeing 737 de gran porte que soltó tres descargas de 15.000 litros sobre el bosque incendiado.

El Gobierno provincial precisó que 24 hogares sufrieron daños de consideración en las localidades de Epuyén y El Hoyo, además de dos complejos turísticos que fueron envueltos por las llamas.

En El Turbio, otra de las zonas afectadas, el incendio está controlado pero las hectáreas comprometidas son 3.000.

El principal incendio se inició el 5 de enero en la zona de Puerto Patriada, cercana las localidades turísticas a Epuyén y El Hoyo, donde la Justicia investiga un posible origen intencional tras haber encontrado combustible en la zona.

El Gobierno argentino dijo este domingo que "los indicios preliminares indican que estos delitos estarían vinculados a grupos terroristas autodenominados mapuches".

Sin embargo, según aclaró este lunes la Justicia, esa afirmación no forma parte de las hipótesis de investigación y, de momento, no hay imputados ni detenidos y las pesquisas se encuentran recién en una etapa inicial.

En su comunicado del lunes, Greenpeace denunció la falta de prevención, de brigadistas y de aviones hidrantes para afrontar con "seriedad" los incendios.

Las organizaciones ambientalistas del país ponen el foco en la creciente desfinanciación por parte del Gobierno del presidente Javier Milei de las políticas de prevención, alerta temprana y manejo integral del fuego, y de las políticas que podrían reducir los impactos del cambio climático.