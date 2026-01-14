Sheinbaum está "convencida" de que seguirá relación comercial pese a críticas de Trump

“Estoy convencida, pues, que va a seguir la relación comercial con Estados Unidos (...) Las economías de México, Estados Unidos y Canadá están altamente correlacionadas, quiénes más defienden el T-MEC (acuerdo comercial) son los empresarios estadounidenses”, sentenció la mandataria en su conferencia matutina.

La reacción de Sheinbaum ocurre luego de que el presidente estadounidense señaló el martes, durante un recorrido por una planta automotriz de Ford en Detroit, que "ni siquiera pensaba" en el tratado comercial que tiene con México y Canadá (T-MEC) al ser "irrelevante".

“O sea, quiero que a Canadá y México les vaya bien. Pero el problema es que no necesitamos sus productos", refirió Trump al insistir que Estados Unidos debe producir sus propios bienes y que no necesita autos hechos en Canadá ni en México.

Al respecto, la gobernante mexicana remarcó que las economías en Norteamérica están “muy interrelacionadas”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Sheinbaum detalló que las empresas estadounidenses tienen plantas de producción en México, incluso mencionó que, recientemente, empresarios de aquel país compraron una empresa de transformadores en el país, lo cual, “quiere decir que hay confianza”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Pese a las declaraciones de Trump, Sheinbaum evadió entrar en debate y destacó que existen varios factores que garantizan que exista el T-MEC, como que no haya impuestos de importación y exportación a productos que están dentro del tratado.

Recordó que, si bien se han puesto aranceles a autopartes de México, ahora la mayoría de estos productos “ya se están metiendo en el tratado”.

“¿Nos conviene? Sí, sí nos conviene, porque se produce más aquí y hay más cadenas de valor en México”, apuntó Sheinbaum.

Asimismo, destacó que pese a la tensión comercial en 2025 las exportaciones a Estados Unidos aumentaron, como en el caso de artículos electrónicos y de vehículos “poco menos que en el 2024, pero se siguen exportando”.

Insistió en que el tratado comercial “es muy beneficioso” para Estados Unidos ya que cuando se crea un empleo en México también se crea un empleo en territorio estadounidense.

“Esta integración es muy difícil de resolver (...). Más bien lo que hay que hacer es decir: a ver, ¿cómo seguimos avanzando en el tratado? Y si hay modificaciones, pues buscamos las modificaciones”, dijo.

En este sentido, Sheinbaum explicó que, ante la competencia que representan los países asiáticos, “es mucho mejor que nos mantengamos como América del Norte para competir con China”.

Trump ha tensado la relación con sus socios comerciales por su política arancelaria, y el pasado diciembre dijo que posiblemente dejará expirar el T-MEC en 2026 y que buscará un nuevo acuerdo con sus vecinos.

El T-MEC fue negociado durante el primer mandato de Trump y entró en vigor en 2020 en sustitución del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que el republicano consideraba perjudicial para Estados Unidos.

Los tres países deben revisar el tratado en 2026 y decidir si lo extienden, una medida que cuenta con el respaldo tanto de México como del de Canadá.