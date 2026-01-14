Sheinbaum felicita a mexicana Valeria Palacios por ganar Medalla Mundial de Educación 2025

“Vamos a felicitar a Valeria Palacios Cruz, que ganó la Medalla Mundial de Educación que organiza la Fundación HP. Es egresada del Conalep (Colegio Nacional de Educación Profesional y Técnica) y del Tecnológico Nacional de México, dos instituciones públicas del país”, señaló la mandataria durante su conferencia matutina.

Sheinbaum destacó que la joven veracruzana de 19 años obtuvo el galardón por proyectos en inteligencia artificial, robótica y desarrollo de "drones" con impacto ambiental y social en su comunidad.

“Ganó un concurso en inteligencia artificial, robótica y desarrollo de drones para mejorar el ambiente y todo alrededor de su comunidad en Veracruz. Ya pronto nos vamos a reunir con ella, parece que el día de hoy la van a premiar. Muchas felicidades”, añadió.

Palacios Cruz, estudiante de la Universidad Ceulver y del Tecnológico Nacional de México, fue distinguida por su trabajo enfocado en la aplicación de la IA a la robótica.

Los galardones World Education Medals, fundados por HP Inc., reconocen a estudiantes, educadores y líderes que promueven soluciones innovadoras mediante el uso de inteligencia artificial.

El ministro de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, también felicitó a la estudiante y afirmó que “jóvenes como Valeria están motivando a toda una generación de mujeres en México a cumplir sus sueños”.

Entre los desarrollos de Palacios Cruz se encuentran drones capaces de eliminar residuos del agua, resembrar hábitats deforestados y apoyar en labores de rescate durante emergencias.

Su interés por la tecnología ambiental surgió tras observar la contaminación de lagunas y zonas costeras en el estado de Veracruz, y su trabajo se amplió posteriormente hacia la robótica con enfoque social, con la creación de CONIA, un robot de servicio diseñado para asistir a personas adultas mayores que viven solas.

Su proyecto más avanzado, denominado Proyecto Mantarraya, extiende el uso de la inteligencia artificial al ámbito de la respuesta a emergencias.