Sheinbaum no irá a Davos y México estará representada por secretaria de Medio Ambiente

"En este caso, va Alicia Bárcena. Y va a hablar de desarrollo con justicia del modelo mexicano y también vinculado con los temas ambientales", afirmó la mandataria en su conferencia de prensa diaria en Ciudad de México.
Acompañando a la titular de la Semarnat, agregó, irá la empresaria Altagracia Gómez, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización (CADERR), órgano que tiene como objetivo impulsar la inversión nacional.
El Foro de Davos recibirá en la 56ª edición a unos 3.000 líderes económicos y políticos, incluyendo 1.700 representantes empresariales de 130 países, así como unos 60 ministros de Economía y Finanzas, una treintena de Comercio y otros tantos de Asuntos Exteriores.
Entre las presencias confirmadas más destacadas, se encuentra la del presidente de Estados Unidos, Dondald Trump, sus homólogos de Argentina y Ucrania (Javier Milei y Volodimir Zelenski, respectivamente) y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
