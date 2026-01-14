Sheinbaum no irá a Davos y México estará representada por secretaria de Medio Ambiente

Ciudad de México, 14 ene (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este miércoles que la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, acudirá en representación del país a la reunión anual del Foro de Davos, que se celebra en el conocido destino de los Alpes suizos del 19 al 23 de enero.