Suecia anuncia envío de oficiales militares a Groenlandia para preparar maniobras aliadas

"Llegan hoy a Groenlandia oficiales de las Fuerzas Armadas suecas. Forman parte de un grupo de varios países aliados", escribió Kristersson en X.

"Juntos prepararán los próximos pasos en el marco del ejercicio danés Operation Arctic Endurance (Operación Resistencia Áritca). A petición de Dinamarca, Suecia envía personal de las Fuerzas Armadas", detalló.

La noticia llega el mismo día que el Ministerio de Defensa de Dinamarca dio a conocer que aumentará la presencia militar en el territorio autónomo danés, en el contexto de las tensiones con EE. UU., cuyo presidente, Donald Trump, quiere hacerse "por las buenas o las malas" con la isla.

"El objetivo es entrenarse en la capacidad para operar en las condiciones especiales del Ártico y reforzar la huella de la Alianza en el Ártico, en beneficio tanto de la seguridad europea como transatlántica", señaló el Ministerio de Defensa danés.

Entre las posibles actividades que se realizarán este año, se menciona la protección de instalaciones esenciales para la sociedad, ayuda a las autoridades (incluida la policía), recepción de tropas aliadas, despliegue de cazas y tareas militares para la Marina.

En los últimos días, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ya había avanzado la necesidad de reforzar la presencia aliada en la isla ártica, mientras que varios países europeos, como Alemania y Reino Unido, habían apuntado la posibilidad de usar esta fórmula para aplacar la supuesta inquietud de Trump por la seguridad de Groenlandia ante Rusia y China, que aduce para justificar la necesidad de una anexión.

El ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, y su homóloga groenlandesa, Vivian Motzfeldt, se han reunido este miércoles en la Casa Blanca con el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, en un encuentro en el que ejerce de anfitrión el vicepresidente JD Vance.