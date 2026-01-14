Suiza aprueba ayudas de urgencia para las víctimas del incendio en Crans Montana

En un comunicado, las autoridades valesanas también anunciaron la apertura de una cuenta bancaria destinada específicamente a recibir donaciones para las víctimas.

Por otra parte, el gobierno cantonal anunció la prohibición del uso de artefactos pirotécnicos en establecimientos públicos de todo Valais.

Finalmente, anunció el fin del estado de "situación particular", que había decretado tras el accidente con el fin de reforzar sus competencias ante la excepcionalidad de la tragedia, una de las peores sufridas en la historia de Suiza.

En el incendio del bar 'Le Constellation' en Crans Montana resultaron heridas 116 personas, la gran mayoría con quemaduras graves, mientras que la mitad de los 40 fallecidos eran menores de edad.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy