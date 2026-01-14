Trabajadores chavistas rinden tributo a militares cubanos muertos en ataque de EE.UU.

Durante la marcha del chavismo en Caracas, para exigir la liberación del mandatario venezolano, la dirigencia de la central de trabajadores defendió el rol de los funcionarios cubanos, quienes, según informó el Gobierno de la isla, murieron durante "acciones combativas" y "tras una férrea resistencia en combate directo contra los atacantes o como resultado de los bombardeos".

"Seguiremos firmes y juntos, honrando la sangre derramada por los héroes de nuestras dos patrias, y es por esto, y más, que les pedimos, rogamos y agradecemos de antemano nos permitan renovar la bravura y digna rebeldía de esos hijos de América irredenta y sumisa, con una medalla", declaró la gremial en un manifiesto leído durante la marcha, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El texto reconoció a médicos, entrenadores y alfabetizadores enviados por el Gobierno de Cuba para trabajar en Venezuela, así como el rol de los militares cubanos durante los ataques estadounidenses.

"Como si fuera poco, aguerridos militares revolucionarios que han ofrendado su vida en desigual combate frente a tropas mercenarias del Ejército de Estados Unidos, quienes enviados por el genocida inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, han profanado la soberanía nacional", dijo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En este sentido, señalaron que el reconocimiento se trata de un gesto para "celebrar su heroísmo".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El documento, informó Wills Rangel, presidente de la central chavista, será entregado en la embajada cubana en Caracas.

Rangel informó que la medalla, recién creada para "honrar las luchas" de los trabajadores, lleva el nombre de Jacobo Torres de León (1963-2025), exdiputado y dirigente sindical venezolano, que era conocido como 'Canciller de la clase obrera' y fue militante de varios partidos de izquierda, incluyendo al gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

En la madrugada del sábado 3 de enero, los habitantes de Caracas y estados vecinos de La Guaira, Aragua y Miranda fueron sorprendidos por un ataque militar de Estados Unidos que terminó con la captura de Maduro y Flores.

La operación dejó al menos 100 muertos entre civiles y militares, según informó el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello.

El mandatario y su esposa fueron trasladados de inmediato a Estados Unidos y comparecieron ante tribunales en Nueva York, donde son acusados de cuatro presuntos cargos federales, entre ellos conspiración de narcoterrorismo y conspiración para la importación de cocaína.