Turquía pide a Irán que recurra a la negociación para resolver las tensiones regionales

Fidan ya mantuvo ayer una conversación telefónica con Araqchi y hoy le insistió en que se necesitan negociaciones para solucionar las tensiones en la región, informa Anadolu, citando fuentes del Ministerio de Exteriores turco.

No precisó si se refería a las revueltas en Irán, donde han muerto probablemente más de 2.000 personas en las protestas antigubernamentales iniciadas el 28 de diciembre pasado, o al conflicto que enfrenta a Irán con Israel, con la implicación de grupos armados en varios países.

Fidan se reunió ayer en Ankara con el enviado especial de Estados Unidos para Siria, Tom Barrack, y hoy se halla de viaje en Emiratos Árabes Unidos, según comunicados del Ministerio de Exteriores turco, que no ha facilitado más datos al respecto.

Turquía mantiene buenas relaciones vecinales con Irán, aunque el volumen de comercio bilateral es reducido y durante la guerra civil de Siria, Ankara se hallaba en el bando opuesto a Teherán.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy