Ucrania busca a dos millones de evasores de la movilización

Kiev, 14 ene (EFE).- Dos millones de ucranianos están en el punto de mira de las autoridades por haber evadido la movilización, y más de 200.000 han desertado después de entrar en el Ejército, según datos ofrecidos este miércoles ante el parlamento durante su discurso de toma de posesión el nuevo ministro de Defensa, Mijailo Fedórov.