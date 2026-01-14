Un accidente de tránsito en Lima deja dos trabajadores municipales muertos y ocho heridos

El accidente se produjo en el kilómetro 17 de la carretera Panamericana Sur, a la altura de un puente ubicado en el límite entre los distritos de San Juan de Miraflores y Villa El Salvador.

Según la información oficial, en el lugar se produjo un violento choque entre un camión de carga, una unidad de transporte de personal y un vehículo de la Municipalidad de Lima que realizaba trabajos de mantenimiento y limpieza en la vía.

Tras conocerse la información, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, confirmó que los fallecidos fueron dos trabajadores de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape) y expresó sus condolencias a sus familiares.

La municipalidad identificó a las víctimas como Wilfredo Rosales, quien falleció en el lugar del accidente, y Jessica Corachahua, quien murió horas después en el Hospital María Auxiliadora.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Es un día triste. Lamentamos profundamente lo sucedido. Es un accidente que debe investigarse. Nuestro procurador público ya tiene las directivas para realizar la denuncia penal correspondiente", declaró Reggiardo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Tras el choque llegaron al lugar varias unidades de los bomberos voluntarios, ambulancias del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) y brigadas médicas, para auxiliar a los heridos, varios de los cuales fueron llevados a centros médicos cercanos ante la gravedad de sus lesiones.

La Policía Nacional ordenó el cierre de un tramo de la autopista e inició las investigaciones del caso que, según los primeros reportes, al parecer fue originado por el conductor del camión, que tiene sanciones graves por infracciones de tráfico, según adelantó el alcalde.