Un grupo de protestantes se lleva la bandera de Irán de la embajada en Madrid

En un vídeo subido a redes sociales este martes se ve como los encapuchados se suben a la fachada, bajo la mirada de la policía y la guardia civil españolas y un grupo de manifestantes con banderas de Irán, y escala hasta el tejado del edificio para quitar la bandera insignia de la embajada.

La embajada no se ha pronunciado de forma oficial, pero han reemplazado la bandera y la seguridad en la misma era hoy la habitual, según pudo constatar EFE.

Un hecho similar ocurrió también ayer por la noche en Berlín cuando varios hombres arrancaron la bandera de la embajada iraní en la capital alemana y trataron de izar dos banderas "históricas", es decir, previas a la Revolución Islámica.

A pesar de que los guardias de seguridad alemanes les conminaran a marcharse, el grupo volvió en dos ocasiones y en la última de ellas, dos de sus integrantes, dos hombres de 28 y 33 años, consiguieron saltar por encima de la valla mientras cuatro presuntos cómplices distraían a los guardias.

"Uno de los guardias de seguridad empleó un espray irritante contra los dos hombres que se hallaban en las instalaciones de la embajada, que retiraron la bandera que estaba izada, dañaron el mástil e intentaron izar dos banderas históricas", explicó el comunicado policial, donde se agrega que arrestaron a los dos sospechosos.

Y también el sábado un hombre escaló a la fachada del edificio de la embajada iraní en Londres y retiró la bandera que ahí ondeaba, ante decenas de personas que se manifestaban frente a ella en apoyo a las protestas populares.

La Policía Metropolitana de Londres (Met), también conocida como Scotland Yard, indicó posteriormente que había practicado dos detenciones, una por allanamiento agravado y agresión a un trabajador de los servicios de emergencia, y otra por allanamiento agravado.

Las protestas que comenzaron el día 28 de diciembre llegaron a su momento álgido el pasado jueves con una explosión de manifestaciones en prácticamente todo Irán, que derivaron en actos de vandalismo contra organismos públicos, bancos que fueron arrasados, y el incendio de 53 mezquitas en todo el país, según fuentes oficiales.

De acuerdo con organizaciones de derechos humanos, los muertos en las protestas que comenzaron el día 28 y se agudizaron a partir del día 8, se cuentan por centenares.

La organización con base en Oslo Irán Human Rights (IHRNGO) contabiliza 734 muertos en su último balance del martes, mientras que la organización HRANA con base en Estados Unidos eleva la cifra de fallecidos a 2.400.