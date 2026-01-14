Von der Leyen y Costa visitarán Brasil antes de firma del acuerdo con Mercosur en Paraguay

Ambos mandatarios mantendrán una reunión junto al presidente de Brasil, a quien consideraron "un socio clave para la Unión Europea en materia de comercio, inversión, clima, multilateralismo, ordenamiento jurídico, democracia y derechos humanos", según se lee en un comunicado del Consejo Europeo.

"La reciente presidencia brasileña del Mercosur fue crucial para avanzar en las negociaciones del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, allanando el camino hacia su firma a finales de esta semana en Paraguay. Esta visita oficial reforzará esta sólida alianza y fortalecerá aún más la relación bilateral", se indica.

Esta visita se producirá un día antes de la firma del histórico acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur tras el respaldo formal de la mayoría de los Veintisiete el pasado 9 de enero que puso fin a 27 años de negociaciones y que creará la mayor zona de libre comercio del mundo en pleno encierro proteccionista de Estados Unidos.

"Más de 700 millones de personas se beneficiarán del Acuerdo entre la UE y el Mercosur. Europa está abierta a los negocios y está construyendo puentes hacia la prosperidad compartida con nuestros socios globales", se destaca en la nota.

