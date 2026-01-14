Wall Street cierra en rojo en medio de tensiones geopolíticas y resultados de bancos

Al cierre de la sesión en el parqué neoyorquino, el Dow Jones retrocedió hasta los 49.149 puntos, el selectivo S&P 500 perdió un 0,53 %, hasta los 6.926, y el tecnológico Nasdaq bajó un 1 %, hasta 23.471 unidades.

Los principales bancos estadounidenses están publicando sus resultados trimestrales esta semana, siendo hoy el turno de Wells Fargo, Citi Group y Bank of America.

Pese a que las tres entidades incrementaron sus ganancias trimestrales, Wells Fargo cayó un 4,6 % al cierre; Citi Group bajó un 3,3 % y Bank of America perdió un 3,8 %.

Por su parte, JPMorgan terminó la jornada con un retroceso del 1 % después de que ayer el banco divulgara que en el cuarto trimestre ganó un 7 % menos en términos interanuales.

En la sesión de hoy también retrocedieron valores tecnológicos como Nvidia (-1,4 %), Broadcom (4 %) y Micron Technology (-1,4 %).

Por otro lado, los inversores siguen pendientes de las tensiones entre la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, y el líder de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, después de que el Departamento de Justicia iniciara una investigación federal contra este último.

En el plano geopolítico, los cancilleres danés y groenlandesa se reunieron este miércoles con el vicepresidente estadounidense, JD Vance. Tras el encuentro, Dinamarca anunció la creación de un grupo de trabajo con Estados Unidos para abordar las "discrepancias" entre ambos países sobre el futuro de Groenlandia.

El mercado también tiene el foco puesto en la situación en Venezuela y la tensión en Estados Unidos e Irán, algo que hizo caer el precio del petróleo intermedio de Texas un 2 % en las operaciones poscierre.

No obstante, al término de la sesión el precio del Texas repuntó hasta los 62,02 dólares el barril ante la posibilidad de un ataque militar del Gobierno de Trump en Irán en represalia por la represión del régimen Ayatolá a las protestas antigubernamentales, en las que se han reportado miles de fallecidos.