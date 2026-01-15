Abu Dabi cierra su foro más importante de energías renovables con España más presente

Desde el pabellón del gigante de las renovables emiratí Masdar, que organiza este foro, los logros de la empresa en España se extienden y exhiben en una pantalla, aunque en el resto del recinto lo que ha realmente destacado es el despliegue de China con casi 60 compañías de las 424 registradas en la exhibición.

Pero también el nombre del presidente estadounidense ha resonado cada día, sobre todo después de que la semana pasada anunciara su intención de retirarse de la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), con sede en la capital emiratí.

El director general de la empresa española Saeta Yield -desde finales de 2024 adquirida por Masdar-, Álvaro Pérez de Lema, aseguró a EFE que su cartera se centra "principalmente en la energía eólica, pero también en algunos proyectos fotovoltaicos y grandes proyectos de almacenamiento de baterías".

Y es que el 2025 fue un "gran año" para Saeta, dijo, dado que ahora forman parte de un grupo que "cuenta con una excelente fuente de financiación", y que está ayudando a "ejecutar nuevos proyectos y, por tanto, a descarbonizar la economía española".

Por su parte, el director ejecutivo de Estrategia y Desarrollo Corporativo de Masdar, Nikolas Meitanis, afirmó a EFE que hablan en España con "todos los actores importantes del sector, desde Moeve hasta Repsol, así como con Endesa, Acciona e Iberdrola, con quienes ya colaboramos. Vemos oportunidades de crecimiento en la región ibérica y la estrategia no cambia".

Ante la pregunta de si Masdar se plantea acuerdos con empresas con las que aún no tiene alianza en España, como Repsol, ninguna de las fuentes consultadas quisieron hablar de un potencial acuerdo.

Meitanis apuntó que no puede confirmar que estén considerando una alianza con la petrolera española, pero "definitivamente estamos en conversaciones con todos los actores del mercado", sin querer dar más detalles.

A finales de 2024, Masdar completó la adquisición de Saeta Yield a Brookfields por un valor empresarial de 1.200 millones de euros, para establecerse en España.

Además, durante 2025, la emiratí cerró la participación del 49,99 % en una cartera de 368 millones de euros compuesta por cuatro plantas solares fotovoltaicas operativas de Enel Green Power España, filial de Endesa.

Esta transacción añadió una capacidad solar operativa de 446 megavatios (MW) a la cartera europea de la compañía, y consolidó la alianza estratégica entre ambas empresas, tras la adquisición también por parte de Masdar de una participación del 49,99 % en 2 gigavatios (GW) de activos solares de Endesa en 2024.

De hecho, esta operación -por un importe aproximado de 850 millones de euros- fue una de las mayores transacciones de energía renovable en España de los últimos años, que elevó la capacidad operativa bruta total de Masdar en la península ibérica a 3,2 GW, con más de 2 GW en desarrollo.

Asimismo, Saeta cerró el pasado marzo un acuerdo de inversión para la construcción y puesta en marcha de un proyecto solar de 234 MW en Valencia, con una posible hibridación de un sistema de almacenamiento de energía en baterías (BESS) de 259 MW.

Pese a ser aún uno de los mayores productores de crudo del mundo, EAU lleva apostando desde hace dos décadas, cuando se estableció Masdar, en energías renovables, operando desde la conciencia de que los hidrocarburos seguirán presentes en los próximos años.

Es más, el máximo responsable de Masdar -y también de la petrolera estatal ADNOC-, Sultán al Yaber, dijo el pasado martes durante la ceremonia de apertura de la ADSW que "en los próximos 15 años, la demanda de energía de los centros de datos se sextuplicará", sobre todo por la inteligencia artificial (IA).

Por ello, indicó que satisfacer toda esta demanda de forma "responsable, fiable y asequible implica asumir la realidad", que es que "más del 70 % de esta energía seguirá proviniendo de hidrocarburos".

Igualmente, la empresa de Abu Dabi tiene como objetivo llegar a una cartera de 100 GW para 2030 -que podrían aumentarse en algún momento, como puntualizó Meitanis-, al tiempo que Al Yaber anunció que hasta el momento han llegado a 65 GW.

De aquí a 2030, tienen planeado movilizar entre 30.000 y 35.000 millones de dólares para esos 35 GW que les falta para llegar a esa meta, aunque, según dijeron dos máximos responsables de Masdar a EFE, ningún país latinoamericano forma parte ahora mismo de su mercado para esa inversión.