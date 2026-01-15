Activista palestino Mahmoud Khalil enfrenta posible nueva detención tras fallo de tribunal

El Tribunal de Apelaciones ordenó a la corte federal de Newark (Nueva Jersey) que desestime el habeas corpus -procedimiento legal que permite impugnar la detención- que había sido avalado por el juez Michael E. Farbiarz, y que dio paso a su liberación de un centro de inmigración.

Khalil, residente legal en EE.UU. y uno de los líderes del grupo estudiantil Columbia University Apartheid Divest, estuvo más de tres meses en un centro de migración en Luisiana.

Dos de los tres jueces del panel de Apelaciones, Thomas Hardiman y Stephanos Bibas, nombrados por los presidentes republicanos George W. Bush y Donald Trump, respectivamente, señalaron que la decisión de liberarlo debió ser tomada por un tribunal de inmigración y no por la corte de distrito, que consideran no tiene jurisdicción en esa materia, recoge hoy The New York Times.

En una decisión dividida, la jueza Arianna J. Freeman -designada por el presidente Joe Biden- indicó que Khalil había alegado que el Gobierno violó sus derechos fundamentales y que demostró haber sufrido daños irreparables durante su detención.

Khalil fue uno de los estudiantes que lideró en 2024 las protestas contra la guerra de Israel en la Franja de Gaza en la Universidad de Columbia, tras lo cual fue detenido por autoridades de inmigración pese a tener estatus legal, alegando que su permanencia en Estados Unidos afectaría los esfuerzos del Gobierno para combatir el antisemitismo.

Un juzgado de Nueva York detuvo entonces el proceso de expulsión, y luego de que su defensa presentara el habeas corpus, el Gobierno acusó a Khalil de haber mentido en su solicitud de residencia permanente ('green card'), sobre su participación en ciertas organizaciones o sobre su trabajo en la Oficina de Siria en la Embajada británica en Beirut (Líbano) después de 2022.

Según el Times, los jueces Hardiman y Bibas señalaron que las disposiciones de la Ley de Inmigración y Nacionalidad sugieren que Khalil no podía impugnar su detención en un tribunal federal de Newark sin pasar primero por el proceso del tribunal de inmigración, y que la ley prohíbe que lo haga mediante habeas corpus.

En una declaración a la cadena ABC, Khalil dijo estar "decepcionado" por la decisión del tribunal, pero aseguró que no quebranta su determinación de seguir luchando.

"Puede que se haya abierto la puerta a una posible nueva detención en el futuro, pero no ha cerrado nuestro compromiso con Palestina, con la justicia y la rendición de cuentas. Seguiré luchando, a través de todas las vías legales y con cada pizca de determinación, hasta que mis derechos y los derechos de otras personas como yo estén plenamente protegidos", afirmó.

El activista finalizó en diciembre una maestría en Administración Pública en la Universidad de Columbia, donde encabezó manifestaciones contra la guerra y fue investigado por un comité disciplinario junto a decenas de estudiantes propalestinos.

Su arresto y detención en Luisiana fueron denunciados por organizaciones de derechos humanos como parte de la ofensiva del Gobierno de Donald Trump contra académicos extranjeros críticos con Israel.