Agente de ICE dispara en la pierna a una persona en Mineápolis al intentar arrestarla

En un comunicado oficial, el Departamento de Seguridad Nacional dijo que el agente de ICE accionó su arma porque la persona, quien describió como un inmigrante indocumentado, se resistió al arresto y habría "agredido violentamente" al oficial.

El hecho sucedió en el centro de Mineápolis, misma ciudad de Minnesota donde una semana atrás Renne Good, estadounidense de 37 años, murió abatida por otro agente de ICE.

El nuevo incidente que involucra a un agente federal fue justificado por la Administración Trump diciendo que la persona implicada atacó al oficial, que disparó para "defender su vida".

Según la información del Departamento de Seguridad Nacional, la persona que terminó herida primero intentó evitar el arresto huyendo en un coche, que estampó contra otro vehículo aparcado, y luego siguió huyendo a pie.

Cuando el agente del ICE trató capturarlo, esta persona se resisitó y "agredió violentamente" al oficial mientras dos personas más salieron de un apartamento cercano y también atacaron al agente con una pala de nieve y un mango de escoba.

"Temiendo por su vida y seguridad mientras era emboscado por tres personas, el oficial disparó tiros defensivos para pdefender su vida. El sujeto inicial fue herido en la pierna", explica el comunicado.

De acuerdo con reportes de la televisión local la persona herida es un hombre de nacionalidad venezolana pero este dato aún no ha sido confirmado por las autoridades.

Tanto el oficial como la persona que recibió el disparo se encuentran en el hospital, según el comunicado oficial.

La escena del ataque se encuentra llena de manifestantes, quienes exigen identificar al agente de ICE que accionó su arma durante el operativo, y decenas de agentes federales que intentan acordonar el área.

El pasado 7 de enero, Good murió por disparos de un agente de ICE en la misma ciudad provocando miles de manifestaciones a nivel nacional y tensando las relaciones entre las autoridades locales y el Gobierno del presidente Donald Trump, quien ha defendido abiertamente el actuar de los agentes.

Durante el primer año del mandato de Trump, ICE intensificó sus operativos de arresto y deportación, registrando varios incidentes con disparos que dejaron muertos y heridos, lo que generó críticas por el uso de fuerza letal y provocó protestas en distintas ciudades.