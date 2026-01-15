Al menos 4 heridos tras explosión en Utrecht (Países Bajos), seguida de un gran incendio

La Haya, 15 ene (EFE).- Al menos cuatro personas resultaron heridas tras registrarse una fuerte explosión en una vivienda en una pequeña calle en el centro de Utrecht (Países Bajos), lo que provocó un gran incendio y obligó a un amplio despliegue de los servicios de emergencia, informó la policía neerlandesa, que aún no tiene "una imagen clara" de la situación.

Según las autoridades, poco antes de las 15:30 hora local (14.30 GMT) se recibieron varios avisos alertando de al menos una fuerte explosión (algunos testigos hablan de una segunda detonación a los pocos segundos de la primera), tras lo cual se originó el fuego, y los bomberos elevaron rápidamente el nivel de intervención a "gran incendio", mientras que la policía y los servicios sanitarios y de emergencias acordonaron la zona.

La alcaldesa de Utrecht, Sharon Dijksma, explicó que “la magnitud exacta de los daños aún no está clara” y que, aunque se conoce el lugar del suceso, todavía no se sabe “cuántos edificios exactamente y cuáles han resultado dañados”, pero confirmó que hay una investigación en marcha y que “se ha percibido olor a gas”.

El centro de Utrecht es también hogar del Instituto Cervantes. En declaraciones a EFE, su director, Alberto Gascón Gonzalo, aseguró que todo el personal de la institución se encuentra a salvo, aunque confirmó que escucharon "una explosión fortísima" y las calles colindantes al lugar donde se ha declarado el incendio "huelen mucho a quemado".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En las inmediaciones se han roto ventanas y la vía pública quedó cubierta de restos y escombros.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La Región de Seguridad de Utrecht confirmó que al menos cuatro personas resultaron heridas, y pidió a la población que no se acerque al lugar del incidente y que facilite el trabajo de los equipos de emergencia.

Los bomberos están tratando de controlar el incendio solo desde el exterior porque el edificio ha quedado inestable tras la explosión.

El Centro Médico Universitario UMC Utrecht ha abierto un hospital de emergencias a petición de la región de seguridad, una medida que suele adoptarse cuando se prevé un elevado número de víctimas, aunque por el momento se desconoce el estado de los únicos cuatro heridos confirmados, y tampoco está claro si hay personas desaparecidas.

Varias ambulancias y helicópteros medicalizados fueron movilizados de forma preventiva, y las calles cercanas al foco del incendio permanecen cerradas al tráfico.

Las autoridades activaron el protocolo GRIP-2, que implica la coordinación de servicios de emergencia también fuera del lugar exacto del incidente. El fuego generó llamas intensas y columnas de humo visibles desde distintos puntos de la ciudad.