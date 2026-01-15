Asamblea de Ecuador da primer paso para abrir juicio político al presidente de Judicatura

La Comisión de Fiscalización aprobó el informe para abrir el proceso de juicio político contra Godoy, lo que deberá ser ratificado en una votación del pleno del Legislativo.

La moción partió del correísmo, principal fuerza de la oposición, que acusó al Godoy de incumplimiento de funciones.

Esta fue admitida este lunes, después de que la Revolución Ciudadana, el partido que lidera el expresidente Rafael Correa (2007-2017), señalara al presidente Daniel Noboa de intentar "proteger" a Godoy para "resguardar intereses oscuros".

El oficialismo quiso desmarcarse de esos señalamientos y dio luz verde al inicio del trámite en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, también presidida por el partido gobernante Acción Democrática Nacional (ADN).

Godoy está en el punto de mira desde que se conocieran las presuntas presiones contra el juez anticorrupción Carlos Serrano por parte de Henry Gaibor, cercano al presidente de la Judicatura, para que beneficiase a un ciudadano serbio acusado de narcotráfico, excliente de la mujer de Godoy, Dolores Vintimilla.

El extranjero, identificado como Jezdimir Srdan, fue defendido inicialmente por Vintimilla, quien aseguró que dejó ese caso en noviembre de 2024.

El juez Serrano también denunció haber recibido amenazas tras ser parte del tribunal que sentenció al serbio a 10 años de prisión, por lo que renunció al no contar con seguridad policial.

El escándalo provocó la renuncia de Serrano y, la pasada semana, la dimisión del presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Suing, cuestionado por no pronunciarse de manera contundente contra las denuncias hechas por Serrano y por haber sido quien postuló a Godoy como candidato para ocupar la presidencia del Consejo de la Judicatura.