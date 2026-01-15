Audiencia Nacional española cita por videoconferencia a hijo de Obiang en caso de torturas

Se trata de Carmelo Ovono, secretario de Estado de la Presidencia de Guinea Ecuatorial; el director de la Seguridad Presidencial, Isaac Nguema; y el ministro de Estado, Nicolás Obama, contra quienes la Audiencia llegó a dictar órdenes de detención.

En un auto de septiembre de 2025 el Tribunal Supremo español instó a la Audiencia Nacional a seguir investigando este caso al rechazar la exposición razonada que Carmelo Ovono Obiang envió al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz para que evaluase si Guinea Ecuatorial puede investigar estos hechos.

Entonces, el alto tribunal señaló que "no ha existido cooperación" por parte del país, más bien al contrario: "Sus autoridades han tratado de boicotear estas actuaciones".

Meses después, en noviembre, la representación legal de los tres dirigentes ecuatoguineanos presentó un escrito ante la Audiencia Nacional en el que solicitaba la declaración de sus clientes, y reclamaba que compareciesen por videoconferencia desde la embajada o consulado de España en Malabo, según la documentación del caso a la que ha tenido acceso EFE.

En esta causa se investiga la desaparición de cuatro opositores al régimen, dos de nacionalidad española y dos residentes en España, que partieron en noviembre de 2019 desde Madrid a Juba (Sudán del sur) y que habrían sido secuestrados, trasladados a Guinea Ecuatorial en un avión presidencial para ser encarcelados y torturados. Uno de ellos, Julio Obama, falleció en la cárcel.

Se trata de un nuevo paso en esta causa que lleva abierta desde 2023 y que ha sufrido numerosos giros en la Audiencia Nacional, con varias revocaciones de decisiones del juez instructor tras los múltiples recursos de la acusación que ejercen los familiares de los opositores y del Movimiento para la Liberación de Guinea Ecuatorial-Tercera República (MLGE3R).

Desde el MLGE3R celebran la decisión, que supone -dice- que las autoridades de Guinea ecuatorial "se sentarán frente a la justicia española por delitos de terrorismo, secuestro y tortura. Es un hito histórico la comparecencia y declaración de toda la cúpula de seguridad de Guinea Ecuatorial, sentada frente a nuestra justicia".