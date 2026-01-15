Autoridades incautan más de una tonelada de marihuana en el suroeste de Colombia

La droga estaba embalada en 273 paquetes y fue descubierta por soldados de la Tercera Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía Nacional, tras ser alertadas sobre un vehículo sospechoso que se negó a detenerse en un puesto de control.

"Al verificar el vehículo se encontraron 273 paquetes que contenían marihuana prensada y embalada, con un peso total de 1.126 kilogramos", informó el Ejército.

La marihuana y el vehículo incautado fueron puestos a disposición de la autoridad competente.

Las autoridades no informaron de capturas en este hecho y continúan las labores de inteligencia para establecer la procedencia del cargamento y su posible destino.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Yumbo, municipio ubicado en el área metropolitana de Cali, capital del Valle del Cauca, es considerado un corredor estratégico para el tráfico de estupefacientes debido a su cercanía con el puerto de Buenaventura, una de las principales terminales marítimas del país sobre el océano Pacífico.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En esta región confluyen rutas que conectan el Pacífico colombiano con el suroeste y el centro del país, lo que causa disputas entre diferentes bandas criminales por el control territorial y de las economías ilícitas asociadas al narcotráfico, en un contexto de permanente presión de la Fuerza Pública sobre estas redes.