Autoridades sirias acusan a kurdos de bloquear corredor humanitario en medio de escalada

"Las FSD están evitando que los civiles salgan de la localidad de Deir Hafir, al este de Alepo, a través del corredor humanitario anunciado por la Autoridad de Operaciones del Ejército Árabe Sirio", aseguró la agencia oficial de noticias, SANA, que cita a la Administración del distrito homónimo.

El mismo medio afirmó, por otro lado, que los kurdosirios han cerrado una serie de carreteras con barreras de hormigón y tierra para impedir la huida de la población, y agregó que algunos vecinos están tomando rutas "peligrosas" como alternativa, ante la imposibilidad de utilizar el corredor.

El Ejército sirio anunció el miércoles de forma unilateral que hoy estaría operativo un pasillo humanitario de 9.00 hora local (6.00 GMT) a 17.00 hora local (14.00 GMT) desde Deir Hafir, que un día antes había declarado como zona militar "cerrada", junto a otros pueblos colindantes en manos de las FSD.

El pasado fin de semana, ambas partes alcanzaron un acuerdo de alto el fuego para poner fin a varios días de mortales choques en dos barrios de la ciudad de Alepo, en la misma provincia, pero esta semana los kurdosirios denunciaron ataques contra esta nueva zona por parte de las tropas gubernamentales.

El miércoles, contabilizaron una serie de acciones con drones suicida y artillería contra Deir Hafir, Maskanah -también parte de la zona militar declarada esta semana-, y la presa de Tishreen, así como otras aldeas cercanas también en la provincia de Alepo.

Paralelamente, los medios estatales sirios difundieron imágenes de grandes números de vehículos militares avanzando hacia la zona de Deir Hafir para aumentar los refuerzos, lo que ha disparado los miedos a un asalto a gran escala contra la localidad.

Damasco y los kurdosirios firmaron el 10 de marzo de 2025 un acuerdo para buscar una solución a las autoproclamadas zonas autónomas del noreste de Siria que aún escapan al control del Gobierno central, en un proceso surgido del derrocamiento de Bachar al Asad hace un año y que aún no ha cristalizado.