Baja a 287 el número de edificios sin calefacción en Kiev tras ataques rusos

Según informó la agencia ucraniana 'Ukrinform', que citó un anuncio televisado de la portavoz de la administración militar de la capital ucraniana, Katerina Pop, el nuevo balance de edificios sin calefacción asciende a 287, en una situación que "está mejorando" gracias al trabajo urgente de los empleados del sector energético.

Miles de personas están afectadas por la falta de calefacción, en una ciudad cuya temperatura mínima este jueves fue de diecisiete grados bajo cero, debido al déficit causado por los ataques rusos a infraestructuras gasísticas.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dedicó a la situación buena parte de su discurso a la nación en la noche del miércoles a este jueves.

Zelenski dijo que la situación era especialmente difícil en Kiev y en las ciudades de Odesa, en el sur, y en la región de Dnipropetrovsk, en el este del país invadido por Rusia.

El presidente ucraniano ordenó suspender la aplicación del toque de queda nocturno en los casos en que la crisis generada por las bajas temperaturas y los ataques rusos lo requiera y criticó a las autoridades de Kiev -que está gobernada por el opositor Vitali Klichkó- por no haber hecho lo suficiente para hacer frente a la situación.

En la noche del pasado jueves al viernes, Rusia realizó un ataque contra Kiev que dejó a más de 400.000 usuarios sin electricidad y a 6.000 apartamentos residenciales sin calefacción.