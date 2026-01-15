BlackRock reduce su beneficio un 13 % en 2025, hasta 5.553 millones de dólares

Los ingresos de BlackRock aumentaron un 19 % en 2025 si se comparan con 2024, hasta 24.216 millones de dólares.

Durante el cuarto trimestre de 2025, BlacRock ganó 1.127 millones de dólares, un 33 % menos que en el mismo período de 2024, después de que sus ingresos aumentaran en un 23 %, hasta los 7.008 millones de dólares.

Los activos bajo gestión también crecieron hasta los 14.041 billones de dólares, desde los 11.551 billones de dólares del trimestre anterior.

Laurence D. Fink, presidente y director ejecutivo del fondo de inversión, dijo hoy en un comunicado que BlackRock inicia 2026 con un impulso creciente en su plataforma, tras haber registrado el mejor año y trimestre en términos de entradas netas de capital su nuestra historia.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las acciones de BlackRock subían este jueves un 3,34 % en la sesión previa a la apertura del mercado gracias a sus buenos resultados.