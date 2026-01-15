Brasil admite que su sector automotriz debe ser más competitivo ante el acuerdo con la UE

El presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos Automotores (Anfavea), Igor Calvet, reconoció durante una rueda de prensa que el tratado genera "muchos desafíos" para la industria.

"El periodo de transición (con aranceles) es un periodo de preparación en que necesitamos resolver cuestiones de competitividad", señaló.

En ese sentido, Calvet destacó que, en el caso de los vehículos leves de combustión, el acuerdo contempla que la reducción de aranceles empiece a partir del séptimo año de la entrada en vigor.

"En siete años nos tenemos que ajustar", declaró.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En 2025, Brasil importó 498.000 vehículos, un 6,6 % más que el año anterior y en su mayoría procedentes de China, con un 37 % del total, según datos publicados este jueves.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Al mismo tiempo, el presidente de la asociación dijo que el tratado es "inevitable" y que ofrece "oportunidades", como la posibilidad de aumentar las exportaciones de sistemas motores producidos en Brasil y las importaciones de autopartes con un nivel de tecnología mayor.

Brasil, octavo mayor productor mundial de vehículos, fabricó en 2025 un total de 2,64 millones de unidades, un 3,5 % más que el año anterior.

En relación con 2026, Calvet minimizó el impacto del acuerdo, ya que no espera que este entre plenamente en vigor inmediatamente.

El tratado, que fue aprobado por los gobiernos de los estados miembros de la UE la semana pasada, todavía debe ser votado por el Parlamento Europeo y los congresos nacionales de los países del Mercosur, del que forman parte Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y, en proceso de adhesión, Bolivia.

Después de más de 25 años de negociación, el tratado prevé crear una de las mayores áreas de libre comercio del mundo, con una población de 718 millones de personas y un PIB de 22 billones de dólares (unos 19 billones de euros).