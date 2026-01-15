Brasil mejora la previsión de su cosecha de grano y confirma otro récord

La cosecha fue de 346,1 millones de toneladas, un 18,2 % más que la del año anterior, según las últimas proyecciones para 2025 publicadas por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística.

La cifra supone, además, una leve mejora del 0,1 % respecto a la previsión anterior, difundida en diciembre.

Con vistas a 2026 el Gobierno estima una cosecha de granos de 339,8 millones de toneladas, una reducción del 1,8 % frente a la del 2025.

El área cosechada el año pasado alcanzó 81,6 millones de hectáreas, un aumento del 3,2 % respecto a 2024 que fue impulsado, principalmente, por el cultivo de la soja, el maíz y el arroz.

La cosecha de soja, el principal producto agrícola exportado por Brasil, creció un 14,6 % frente al año anterior, hasta llegar a las 166 millones de toneladas.

Mientras tanto, la producción de arroz, con 12 millones de toneladas, y de maíz, con 141 millones de toneladas, avanzó un 19,4 % y un 23,6 %, respectivamente.