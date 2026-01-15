Bruselas da luz verde al plan de España para invertir 1.000 millones en defensa

La jefa del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, anunció este jueves en una rueda de prensa en Chipre que la institución aprobó la víspera un total de ocho planes (los de Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, España, Croacia, Chipre, Portugal y Rumanía) y pidió finalizar con urgencia el procedimiento para su aprobación formal.

"Fue aprobado en el colegio (de comisarios) y ahora es urgente que el Consejo (los Estados miembros) aprueben estos planes para permitir un desembolso rápido", expresó la alemana acompañada del presidente de Chipre, Nijos Christodoulides, en una comparecencia que marca el inicio de la presidencia de turno de la UE que ostenta la isla mediterránea durante este semestre.

Los Estados miembros disponen ahora de un plazo de cuatro semanas para adoptar estas estrategias de inversiones y, una vez superado este paso, la Comisión podrá finalizar los acuerdos de préstamo con cada capital.

El Ejecutivo comunitario estima que podrá realizar los primeros pagos en marzo de este año y destacó que estos fondos "darán un impulso vital a capacidades estratégicas allí donde son más necesarias".

La Comisión ha respaldado los planes de ocho de los 19 países que han solicitado préstamos con cargo al instrumento SAFE. En total, este primer grupo de estrategias aglutina alrededor de 38.000 millones de euros de los 150.000 millones que ofrece la herramienta a las capitales europeas.

Bruselas desveló en septiembre del pasado año una asignación provisional de los fondos por países que contemplaba 1.000 millones de euros para España y en la que los mayores beneficiados son Polonia (43.734 millones de euros), Rumanía (16.680 millones), Francia (16.216 millones) e Italia (14.900 millones).

Por contra, los que recibirán menores cantidades son Dinamarca (46,8 millones de euros) y Grecia (787,7 millones), seguidos de Finlandia y España (1.000 millones para cada uno).