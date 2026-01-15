Caen un 9 % las ventas de automóviles en Puerto Rico en 2025 por los aranceles

Así lo informó este jueves el Grupo Unido de Importadores de Automóviles (GUIA), organización que representa la industria automotriz en Puerto Rico, en su presentación de los resultados de ventas para el 2025, así como de las proyecciones del sector para el 2026.

Al analizar el comportamiento por canal de ventas, el canal 'retail' reflejó una reducción del 10,33 % respecto al año anterior, concentrando el 89,47 % de la demanda total de Puerto Rico.

Por su parte, las ventas en el canal de flota registraron un aumento del 3,77 %, con una participación del 10,53 % de la demanda total en la isla.

"El 2025 representó un año atípico para la industria, marcado por factores económicos y regulatorios que impactaron al mercado, como la nueva política de aranceles a importaciones de autos y componentes", expreso José Ordeix Llabaly, saliente presidente de GUIA.

Ordeix Llabaly explicó que esta política ocasionó un incremento en los precios que, sumado a las altas tasas para financiamiento prevalecientes, representaron "los factores de mayor impacto".

"La industria automotriz realizo ajustes para no pasar todo el impacto incremental de los aranceles a los consumidores evitando una mayor contracción, pero de cara al 2026, se necesita evaluar con el Gobierno local otras medidas para mejorar la asequibilidad de los autos al consumidor", agregó.

De cara al próximo año, GUIA comisionó un estudio a la firma consultora Estudios Técnicos, la cual presentó un extenso análisis del panorama económico y su impacto en la industria automotriz, así como las bases utilizadas para las proyecciones de ventas para 2026.

El estudio establece un escenario base de aproximadamente 108.000 unidades para el mercado de autos nuevos en Puerto Rico, sujeto al desempeño de los principales factores económicos de la isla y Estados Unidos, el flujo de fondos federales y otras variables económicas y comerciales relevantes.

Como parte de su asamblea anual, GUIA presentó su nueva Junta Directiva para el periodo 2026-2027, encabezada por Rosangela Guerra, de Ford, quien se convierte en la primera mujer en asumir la presidencia de la organización.

"La nueva Junta Directiva de GUIA asume el reto de continuar atendiendo los factores estructurales que inciden en la industria automotriz, un sector que genera miles de empleos y seguirá siendo pilar del desarrollo económico del país", concluyó Ordeix Llabaly.

GUIA es una organización independiente, sin fines de lucro, que se creó en el 2006 con el propósito de atender asuntos que impactan directamente a la industria automotriz, así como relacionados con el desarrollo económico de Puerto Rico.