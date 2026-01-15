Canadá confirma la muerte de uno de sus ciudadanos en las protestas en Irán

"Acabo de enterarme de la muerte de un ciudadano canadiense en Irán a manos de las autoridades iraníes. Nuestros representantes consulares están en contacto con la familia de la víctima en Canadá y les ofrezco mis más sinceras condolencias en estos momentos difíciles", informó en X la ministra canadienses de Exteriores, Anita Anand.

Según Ottawa, "las protestas pacíficas lideradas por el pueblo iraní —para alzar la voz contra la represión del régimen iraní y sus continuas violaciones de derechos humanos— han sido respondidas con un flagrante desprecio por la vida humana".

"Esta violencia debe cesar. Canadá condena enérgicamente esta violencia y exige su cese inmediato", concluyó la canciller.

Irán cumple este jueves 19 días de protestas, que se convirtieron en escenario de una masacre a partir del día 8 enero, cuando se produjo una represión en todo el país que ha causado un número de muertos aún incierto pero que organizaciones como IHRNGO sitúan en 3.428, con miles de heridos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La nación también lleva una semana con el acceso bloqueado al internet global y con las comunicaciones internas limitadas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Este es el mayor periodo de desconexión con el mundo exterior vivido hasta ahora por la nación islámica y justificado por las autoridades iraníes como la única manera de detener unas protestas alentadas por Estados Unidos e Israel para justificar “una intervención en el país”.

Teherán ha confirmado hasta el momento más de 150 miembros de las fuerzas de seguridad muertos pero aún no han ofrecido cifras de civiles, alegando que aún continúa el proceso de identificación de los fallecidos.