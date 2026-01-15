Canciller paraguayo dice que UE y Mercosur lograron un "equilibrio" para cerrar acuerdo

"Los esfuerzos fueron enormes para alcanzar este acuerdo. Yo les puedo decir que las dos partes estamos insatisfechas", dijo el jefe de la diplomacia paraguaya en una reunión con senadores y diputados integrantes de la Comisión Permanente del Congreso que sesiona durante el receso parlamentario.

"En este acuerdo hay disconformidades porque lo que hemos perseguido no es la perfección de un acuerdo, es el equilibrio de un acuerdo", añadió Ramírez.

Destacó que se trata de uno de los "acuerdos más importantes en términos económicos del planeta", y que con este se lograron "mejores accesos al mercado europeo", particularmente, según dijo, "con oportunidades especiales para las pequeñas y medianas empresas".

Ramírez resaltó que para Paraguay este acuerdo "no es un fin", sino "un paso" para aumentar el acceso al mercado internacional y que les brinda "un marco de seguridad ante la incertidumbre que existe en el comercio global, ante el incremento del proteccionismo".

Igualmente, resaltó que se logró incorporar "mecanismos para evitar impactos negativos derivados de medidas unilaterales que puede adoptar la Unión Europea en materia ambiental y de desarrollo sostenible".

En ese sentido, sostuvo que el acuerdo refleja "ese equilibrio" entre la preservación del medio ambiente, sin olvidar "el respeto al derecho al desarrollo de los países, a la soberanía normativa, y a las responsabilidades comunes pero diferenciadas".

Insistió que las cláusulas de salvaguarda negociadas en la UE para proteger a los agricultores europeos "no forman parte del acuerdo", sino que existe "un mecanismo de solución de diferencias".

El Consejo de la Unión Europea, en el que están representados los Gobiernos de los Veintisiete, respaldó oficialmente el 9 de enero pasado por mayoría cualificada la firma del acuerdo de asociación con el Mercosur, luego de 27 años de negociaciones.

El acuerdo será firmado el sábado en la sede del Banco Central de Paraguay (BCP) por parte de los ministros de Relaciones Exteriores de los Estados partes del Mercosur, el bloque fundado en 1991 por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y por el comisario de Comercio y Seguridad Económica de la UE.

Una vez que se firme el acuerdo quedará todavía pendiente para su entrada en vigor la ratificación en el Parlamento Europeo y en los Legislativos de cada país miembro del Mercosur.