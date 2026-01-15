Candidato presidencial de Perú que sufrió atentado llama a empoderar a Policía y militares

El candidato del partido centroderecha Libertad Popular, nieto del dos veces presidente Fernando Belaúnde Terry (1963-1968 y 1980-1985), convocó una rueda de prensa en la capital para exponer el informe policial que confirma que sufrió un atentado el 2 de diciembre en el distrito de Lima de Cañete, después de que surgieran burlas y cuestionamientos sobre el ataque.

"Perú no puede vivir arrinconado por la extorsión y el sicariato. Perú no puede estar a merced de los delincuentes y para eso, la salida es empoderar a los profesionales de la materia, que son los miembros de la Policía Nacional del Perú, los miembros de las Fuerzas Armadas", afirmó el empresario, dedicado a los proyectos inmobiliarios.

Explicó que aún no hay detenidos por el ataque, en el que dos personas en una motocicleta le abordaron cuando viajaba solo a unos terrenos y le dispararon al parabrisas, a lo que el candidato respondió de la misma forma, ya que portaba un arma y posee una licencia desde hace 25 años.

Agregó que el móvil del atentado no está claro y las autoridades barajan dos hipótesis, una vinculada a su actividad empresarial en la construcción, donde se dan casos de extorsión y sicariato (asesinato por encargo), y la segunda, menos válida en su opinión, la relaciona a su actividad política y sus denuncias para combatir la minería ilegal.

"Lo lamentable es que estos incidentes en Perú se han normalizado. Esto que me ha ocurrido a mí, le ocurre al bodeguero, le ocurre al panadero, le ocurre al boletero (cobrador de transporte). Claro, no todos tienen un arma de fuego para repeler un asalto hacia su integridad, pero esto ocurre cotidianamente", dijo Belaúnde desde una de las sedes del partido, en el distrito de Lince.

Apuntó que tomar en broma o minimizar este incidente, como se ha visto en redes sociales y algunos medios de comunicación, es una falta de respeto hacia los peruanos que sufren este tipo de ataques.

Acompañado por miembros en activo y retirados de la Policía Nacional de Perú (PNP) y de las Fuerzas Armadas aseguró que lo que le ha ocurrido es un llamado a la reflexión.

"Este incidente, si bien no ha cambiado mi parecer de que la inseguridad es el principal flagelo (en Perú), sí ha cambiado la intensidad y determinación que vamos a poner para resolver este problema", dijo.

El candidato señaló que, parte de su propuesta electoral para combatir este problema, es la creación de un espacio común para la Policía, fiscales, jueces y representantes de empresas de telecomunicaciones y bancos para desarticular a las bandas de extorsión.

"Es absolutamente factible en 100 días tener resultados radicales y favorables en contra de la situación", afirmó al añadir que el presidente del país debe asumir de forma activa su rol como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.