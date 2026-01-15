Castro inicia la transición al Gobierno de Asfura en Honduras tras polémica victoria

Castro instruyó a los ministros de Seguridad, Gustavo Sánchez; de Gobernación y Justicia, Tomás Vaquero; y al director de Servicio Civil, Russel Garay, para que "se organice y se proceda a la transición y al traspaso de mandato al Gobierno de facto declarado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), sin contar, en los tres niveles electorales, más de un millón de sufragios".

La mandataria sostuvo, en una ceremonia policial, que su Gobierno "cumplió con su deber constitucional" de financiar las elecciones generales del pasado 30 de noviembre y puso a las Fuerzas Armadas "a disposición de los organismos electorales".

Asfura, del conservador Partido Nacional y apoyado por el presidente de EE.UU., Donald Trump, ganó las elecciones con el 40,27 % de los votos, seguido por Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con el 39,53 %, mientras que Rixi Moncada, del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre), quedó relegada en el tercer lugar con el 19,19 %.

Castro subrayó que la semana anterior sancionó un decreto, propuesto por el presidente del Parlamento hondureño, Luis Redondo, para realizar un nuevo escrutinio "voto por voto", pese a que el CNE oficializó en diciembre los resultados de los comicios.

El 9 de enero, un minoritario grupo de diputados propietarios y suplentes del partido Libre, cuyo coordinador es el expresidente Manuel Zelaya, quien también es esposo y principal asesor de Castro, aprobó en una sesión extraordinaria del Parlamento una iniciativa impulsada por Redondo orientada a que se cuenten todos los votos.

Las actas electorales que quedaron sin escrutinio por inconsistencias fueron trasladadas al TJE, instancia que dispone hasta el 20 de enero para presentar un informe definitivo e inapelable.

Centenares de militares y policías resguardan todo el material electoral.

La jefa del Ejecutivo hondureño afirmó que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia otorgó por unanimidad "un amparo con suspensión del acto reclamado" y ordenó al fiscal general, Johel Zelaya, suspender las investigaciones por presuntos delitos electorales, una resolución que calificó como "negación de justicia".

Ante ese escenario, y para “terminar con infundados e injustos ataques de golpistas, eternos enemigos de la democracia”, Castro reiteró que no permanecerá “ni un día más, ni un día menos” en el poder.

La mandataria hizo un llamado a la juventud para que "tomen mi ejemplo de actuar con firmeza y no callar nunca frente al monstruoso fraude electoral que desgraciadamente hoy nos han impuesto" en Honduras, y responsabilizó al bipartidismo tradicional de los conservadores partidos Nacional y Liberal de haber "anarquizado" al país.