Comisario europeo de Agricultura defiende planes de presupuesto con casi 400.000 millones

"Tendremos al menos la misma cantidad de dinero en el presupuesto. Ahora son 386.000 millones, estamos casi en 400.000 millones para la Agricultura", dijo al aludir al Marco Financiero Plurianual, actualmente en proceso de negociación, en la Semana Verde, feria dedicada a la alimentación, la agricultura y la horticultura, que se celebra en Berlín.

El comisario mencionó esa suma de 400.000 millones al sumar 300.000 millones de euros propuestos como base para el sector el pasado mes de julio a los que se sumarían complementos en concepto de desarrollo rural, entre otros.

"Tenemos un paquete muy fuerte que reconoce el papel esencial de nuestros agricultores y ganaderos en la seguridad alimentaria", agregó el político luxemburgués, que dijo haber escuchado, junto a su equipo, "las preocupaciones" del sector.

En el actual Marco Financiero Plurianual (2021-2027), la agricultura dispuso de 386.600 millones de euros, una cantidad similar a la mencionada por Hansen en Berlín.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Ante la queja según la cual la inflación actual implica que el montante para el próximo presupuesto europeo significará menor ayudas para el sector, Hansen señaló que agricultores y ganaderos aún pueden beneficiarse del Fondo para la Competitividad Europea o programas de investigación.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Tenemos que asegurar esto para la agricultura, y el fondo de competitividad tiene 40.000 millones de euros disponibles para biotecnologías, bioeconomía, salud, agricultura y demás", apuntó el comisario.

Hansen apuntó que sus planes, sin embargo, aún están sujetos a negociaciones.

"Nuestra propuesta aún debe ser discutida por el Parlamento Europeo y los Estados miembros, lo que significa que puede haber ajustes", reconoció.

"Es un proceso que ocupará los próximos dos años", precisó sobre las negociaciones del próximo Marco Financiero Plurianual.