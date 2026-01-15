Comisión de competencia suiza abre una investigación a Micorsoft por precio de licencias

"Los numerosos aumentos recientes podrían constituir indicios de restricciones ilícitas de la competencia", indicó un comunicado oficial.

COMCO dice haber recibido denuncias sobre aumentos muy significativos en productos como los servicios y aplicaciones Microsoft 365, ampliamente utilizados por empresas, administraciones y entidades públicas.

"El objetivo de la investigación preliminar es examinar si estos aumentos constituyen indicios de restricciones ilícitas de la competencia en el sentido de la ley de cárteles, lo que podría justificar la apertura de una investigación en profundidad", subrayó COMCO.