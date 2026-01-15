Condenado a once años de cárcel conductor moldavo en Rusia por "prestar ayuda al enemigo"

Según el portal Mediazona, el condenado se llama Gueorgui Maroglo y tiene 33 años.

Un tribunal ruso le halló culpable de "ayudar al enemigo en actividades claramente dirigidas contra la seguridad" de Rusia.

Maroglo también fue acusado de intento de contrabando de sustancias explosivas y armas.

El hombre, que cuenta también con la ciudadanía rumana, transportaba carga y pasajeros en su autobús, que viajaba entre Moldavia, Ucrania y Rusia.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El conductor no reconoció su culpa, pero se negó a recurrir la sentencia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según su abogado, esta decisión posiblemente está relacionada con la posibilidad de recibir un castigo aún más severo, ya que la pena máxima por ayudar al enemigo es de 15 años de prisión y, por contrabando, de doce.