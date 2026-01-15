Consejero delegado de UBS espera "continuidad" tras su salida, que podría llegar en 2027

"Siempre es bueno traer nuevos talentos desde fuera, pero para mantener la cultura adecuada, cierta continuidad es decisiva", señaló en una amplia entrevista con el diario suizo en alemán Tages-Anzeiger.

El directivo suizo no confirmó claramente su salida como consejero delegado del mayor banco del país, algo que esta semana indicó el diario 'Financial Times', sino que subrayó que concluirá la integración de Credit Suisse (adquirida por UBS en 2023) y seguirá en el puesto "al menos hasta finales de 2026 o la primavera de 2027".

También indicó que este año se decidirá cuántos empleados tendrán que abandonar el banco debido a la fusión (forzada hace tres años por las autoridades suizas para evitar la quiebra de Credit Suisse), aunque adelantó que dentro del país se confirma que al menos habrá 3.000 bajas, como ya se había informado anteriormente.

"La mayor parte de los puestos se eliminarán mediante rotación natural, prejubilaciones y medidas similares, reduciendo el número de empleos perdidos y las repercusiones sociales en la medida de lo posible", aseguró.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La prensa económica ya ha presentado como candidatos más probables para suceder a Ermotti al jefe de la división de gestión de activos, Aleksandar Ivanovic, a los presidentes regionales en América y Asia-Pacífico (Robert Karofsky e Iqbal Khan respectivamente) o incluso a la española Beatriz Martín, actual directora de operaciones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En la entrevista Ermotti fue preguntado por la reciente tragedia que ha sacudido el país, el incendio en un bar de la estación de Crans Montana en el que fallecieron 40 jóvenes en Nochevieja, y si suponía un nuevo golpe a la imagen exterior del país, similar al sufrido en 2023 por la caída de Credit Suisse.

"La catástrofe muestra la vulnerabilidad de Suiza, enseña que no todo funciona bien en nuestro país", admitió el consejero delegado, quien afirmó que las autoridades deben aprender de los errores en materia de protección contra incendios y seguridad.

El consejero delegado advirtió además que en Suiza se está perdiendo "calidad de vida y estabilidad social", y deben abrirse debates en cuestiones como el sistema de pensiones y la edad de jubilación, que en su opinión "debe aumentar" cuando en algunos países ya está entre los 67 y los 70 años.