Cuba acusa a EE.UU. de usar la ayuda humanitaria por Melissa con fines "oportunistas"

“El Gobierno de EE.UU. está aprovechando con fines oportunistas y de manipulación política lo que parecería un gesto humanitario”, indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex) de la isla en un comunicado divulgado en la televisión estatal.

La asistencia humanitaria -con un valor de 3 millones de dólares- anunciada hace tres meses por EE.UU. empezó a llegar este miércoles al aeropuerto de Holguín (este de Cuba) desde donde será distribuida por la ONG de la Iglesia católica Cáritas, sin intervención estatal.

Al anunciar la salida del cargamento, el secretario de Estado, el cubano-americano Marco Rubio, afirmó en redes sociales que Washington trabaja “con la Iglesia católica” y sus “socios para garantizar que la ayuda llegue directamente al pueblo cubano, no al régimen ilegítimo”.

Al respecto, la Cancillería cubana respondió que “en ningún momento, ha habido comunicación oficial del Gobierno de EE.UU. con el Gobierno de Cuba para confirmar tal envío”.

“Ha sido la Iglesia católica cubana la que se ha dirigido a las autoridades del país con la información de que la Conferencia de Obispos Católicos de EE.UU. tenía la intención de ser el canal para enviar a Cuba asistencia material que aportaría el Gobierno estadounidense”, indicó el Minrex.

Señaló, asimismo, que la isla “no se opone a la asistencia procedente de Gobiernos u organizaciones, siempre que beneficie al pueblo y no se utilicen las necesidades de los damnificados para lucrar políticamente bajo el disfraz de gesto humanitario”.

Agregó que las autoridades gubernamentales y organizaciones como la Iglesia católica son las encargadas de recibir y canalizar cualquier ayuda enviada a la isla caribeña.

“Cuba acepta esta donación sin condicionamientos y entendiendo que es un gesto del pueblo de EE.UU. quien sustenta, con sus contribuciones los fondos públicos que emplea el Gobierno”, agregó.

Cáritas indicó el miércoles que la ayuda, en beneficio de 24.000 personas, la repartirá “de conjunto” con la agencia internacional estadounidense Servicios de Auxilio Católico (CRS, por sus siglas en inglés) y con el apoyo de Cáritas Alemania.

Añadió que los paquetes serán entregados “directamente de las manos” de la organización y de forma gratuita.

El Departamento de Estado informó también que otro avión saldrá el viernes de Miami a Santiago de Cuba (este) con paquetes de comida, higiene y agua.

El huracán Melissa cruzó el oriente de Cuba el 29 de octubre del pasado año con categoría 3 (de 5) en la escala Saffir-Simpson.

No causó víctimas mortales, pero dañó más de 100.000 viviendas, 2.000 centros educativos, 600 instalaciones médicas y unas 100.00 hectáreas de cultivos, además de afectar infraestructuras de transporte, telecomunicaciones, electricidad y abasto de agua.