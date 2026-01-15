Damasco y kurdos se acusan mutuamente de bloquear la huida de civiles desde Deir Hafir

"Las FSD están evitando que los civiles salgan de la localidad de Deir Hafir, al este de Alepo, a través del corredor humanitario anunciado por la Autoridad de Operaciones del Ejército Árabe Sirio", aseguró la agencia oficial de noticias, SANA, que cita a la Administración del distrito homónimo.

El mismo medio afirmó, por otro lado, que los kurdosirios han cerrado una serie de carreteras con barreras de hormigón y tierra para impedir la huida de la población, y agregó que algunos vecinos están tomando rutas "peligrosas" como alternativa, ante la imposibilidad de utilizar el corredor.

El Ejército sirio anunció el miércoles de forma unilateral que hoy estaría operativo un pasillo humanitario de 9.00 hora local (6.00 GMT) a 17.00 hora local (14.00 GMT) desde Deir Hafir, que un día antes había declarado como zona militar "cerrada", junto a otros pueblos colindantes en manos de las FSD.

Sin embargo, las FSD negaron las acusaciones de las autoridades y culparon a las tropas gubernamentales.

"Afirmamos que la interrupción del movimiento de civiles en la zona es causado por la escalada militar, los refuerzos de tropas y los bombardeos en marcha que llevan a cabo las facciones de Damasco", apuntó la alianza armada en un comunicado.

"Esta misma entidad reconoció oficialmente el cierre de todos los cruces con las áreas del Norte y Este de Siria, como se indica en la declaración emitida el 6 de enero, exponiendo por tanto la contradicción en la narrativa", agregó, en referencia a una orden para cerrar todos los pasos entre las área en manos de los kurdosirios y aquellas controladas por el Gobierno central.

Ante esta situación, las autoridades sirias anunciaron la extensión del corredor humanitaria hasta mañana, viernes.

El pasado fin de semana, ambas partes alcanzaron un acuerdo de alto el fuego para poner fin a varios días de mortales choques en dos barrios de la ciudad de Alepo, en la misma provincia, pero esta semana los kurdosirios denunciaron ataques contra esta y otras nuevas zonas de la provincia por parte de las tropas gubernamentales.

Damasco y los kurdosirios firmaron el 10 de marzo de 2025 un acuerdo para buscar una solución a las autoproclamadas zonas autónomas del noreste de Siria que aún escapan al control del Gobierno central, en un proceso surgido del derrocamiento de Bachar al Asad hace un año y que aún no ha cristalizado.