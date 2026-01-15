De Guindos considera que la independencia de la Fed es importante para los mercados

De Guindos dijo en una entrevista con el diario "Politico", publicada este jueves, que "la independencia de un banco central es algo que es importante para los mercados en procesar cómo se mantendrá la inflación bajo control".

"También es positiva para los hogares y las empresas porque el nivel de los tipos de interés que establece un banco central creíble e independiente será más bajo que el que establezca uno que no es independiente", añadió de Guindos.

"Está claro que si un banco central no es independiente, al final, la política monetaria se vuelve una especie de herramienta al servicio de la política presupuestaria, lo que significa que pierde la perspectiva real de la política monetaria, que es luchar contra la inflación", según el vicepresidente del BCE.

Simultáneamente, apostilló de Guindos, "un banco central independiente es mucho más creíble y esto tiene consecuencias en términos de tipos de interés".

"Si se mira la curva de tipos de interés, la curva de tipos de interés de un banco central independiente está siempre por debajo de la de uno que no es independiente", consideró de Guindos en la entrevista.

De Guindos calificó a Powell "de un profesional muy bueno" y consideró que "ha sido un presidente muy bueno del Sistema de la Reserva Federal".

"Es muy importante para todos nosotros que el principio de la independencia del banco central se aplique también a la Reserva Federal", dijo de Guindos.

El Gobierno de Donald Trump investiga al presidente de la Fed, Jerome Powell, por supuestamente engañar al legislativo estadounidense sobre el alcance y el coste de las obras en la sede central en Washington.

Powell considera que Trump le amenaza con una acusación penal por no bajar los tipos de interés.

De Guindos aseguró en la entrevista que la cooperación del BCE con la Fed ha sido normal y contimuará.

"Las líneas de swap (intercambio de divisas) entre la Fed y otros bancos centrales y el suministro de dólares son positivos para la estabilidad financiera a ambos lados del Atlántico y por ello creemos que la cooperación continuará", según de Guindos.