Delcy Rodríguez abre su discurso en el Parlamento con homenaje a muertos de ataque de EEUU

"Quiero empezar pidiendo amablemente de parte de todos los presentes un minuto de aplauso para nuestros jóvenes héroes y heroínas que murieron en combate contra el agresor invasor", dijo la funcionaria, en referencia a EE.UU.

Además, pidió "honor y gloria" a los "jóvenes humildes venezolanos y venezolanas que combatieron en la madrugada tan oscura de ese 3 de enero".

Rodríguez ofreció este jueves en la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), de amplia mayoría chavista, una rendición de cuentas del casi primer año del cuestionado tercer mandato de Maduro, quien fue capturado por fuerzas estadounidenses junto a su esposa, la diputada Cilia Flores, en medio de los ataques en Caracas y en tres estados cercanos a la capital.

En el Legislativo se encontraban los titulares de los poderes públicos, de instituciones del Estado, autoridades de Ejército, ministros, gobernadores y otros funcionarios venezolanos, así como embajadores y familiares de Maduro y de Flores, entre ellos, el hijo del líder chavista, el diputado Nicolás Maduro Guerra.

Según el Gobierno venezolano, al menos cien personas fallecieron durante los ataques, entre civiles y militares.

Este jueves, miles de cubanos comenzaron a despedir a los 32 militares que murieron durante los ataques estadounidenses, con un recorrido en vehículos de las cajas mortuorias por las calles de La Habana hasta el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (Minfar).

Largas filas de habaneros siguieron el trayecto, incluso bajo una fuerte lluvia.

Hace una semana, el Gobierno venezolano ascendió y condecoró a los militares que murieron durante los ataques, en un acto en Caracas encabezado por la mandataria encargada junto al canciller cubano, Bruno Rodríguez.