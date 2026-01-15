Delcy Rodríguez dice que si le tocara ir a Washington iría de "pie", pero "no arrastrada"

"No es que la presidenta encargada tiene miedo porque está amenazada. No. Venezuela toda está amenazada (...). Si algún día me tocase, como presidenta encargada, ir a Washington lo haré de pie, caminando, no arrastrada. Lo haré con la bandera tricolor", manifestó Rodríguez en la redición de la memoria y cuenta en nombre de Maduro.

La mandataria también acusó a Estados Unidos de limitar las posibilidades del país suramericano de vender los productos de su industria petrolera en el exterior tras el "bloqueo naval" que asegura se dio previo a la captura de Maduro con el despliegue militar en aguas internacionales del Caribe.

Rodríguez aseguró que hay un plan para este nuevo año, pese al "bloqueo".

En diciembre pasado, Estados Unidos dio la orden de confiscar buques petroleros sancionados que entren y salgan desde Venezuela lo que, a juicio de Rodríguez, fue un paso previo para la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, tras un ataque militar a Caracas y otras regiones de Venezuela el pasado 3 de enero.

Esta acción, prosiguió, creó "una mancha" en las relaciones de Venezuela y Estados Unidos.

"Hay una mancha en nuestras relaciones cuando cruzaron la línea roja, atacaron, agredieron, mataron, invadieron y secuestraron al presidente Maduro y la primer dama. Es una mancha en las relaciones entre los Estados Unidos y Venezuela", manifestó Rodríguez.

Pese a este discurso, la presidenta encargada ha mostrado su disposición a trabajar en una "agenda de cooperación" con Estados Unidos, con cuyo presidente, Donald Trump, conversó este miércoles por teléfono sobre, según la funcionaria, una "agenda de trabajo bilateral" y "asuntos pendientes" entre ambos países, que evalúan el restablecimiento de relaciones diplomáticas, rotas desde 2019.

El Gobierno chavista insiste en que estos acercamientos con la Casa Blanca tienen como objetivo "defender la paz de Venezuela" desde el ámbito diplomático y velar por "la seguridad y tranquilidad" de Maduro y Flores, detenidos en Nueva York.