Diez países de la OCDE, incluida España, en niveles récord de la tasa de empleo

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) indicó este jueves en un comunicado que el porcentaje de personas con empleo entre los que están en edad de trabajar (de 15 a 64 años) era del 70,3 % entre julio y septiembre por tercer trimestre consecutivo.

En ese tercer trimestre, se alcanzaron récords desde el comienzo de la serie en 2005 en Francia (69,4 %), Grecia (64,6 %), Hungría (75,2 %), Japón (80,1 %), Corea del Sur (69,9 %), Polonia (73,1 %), Portugal (74,1 %), España (67 %) y Turquía (55,1 %).

España es uno de los países en los que más se ha incrementado en la tasa de empleo entre finales de 2019 y el tercer trimestre del pasado año, en concreto 3,5 puntos porcentuales cuando la media en la OCDE fue de 1,4 puntos.

En ese periodo, las mayores subidas de la población ocupada en términos relativos fueron las de Grecia (7,9 puntos al 64,6 %), Polonia (5,2 puntos al 73,1 %) y Turquía (4,8 puntos al 55,1 %).

Los países con la tasa de empleo más baja en la OCDE son, además de Turquía (55,1 %) e Italia (62,5 %), los miembros latinoamericanos: Costa Rica (61,4 %), México (63,1 %), Colombia (64,4 %) y Chile (64,6 %).

Por otro lado, en noviembre la tasa de paro en el conjunto de la organización se mantuvo estable en el 5 % respecto a septiembre, el último mes para el que hay datos comparables y España dejó de ser el que tenía la cifra más elevada, al ser superada por Finlandia.

En concreto, el desempleo en Finlandia aumentó dos décimas en noviembre respecto al mes anterior al 10,6 %, mientras en España disminuyó una décima al 10,4 %.