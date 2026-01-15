Dos personas muertas entre las 108 rescatadas en una barcaza que intentaba llegar a España

La precaria embarcación, conocida como cayuco o patera, se encontraba a 275 kilómetros del sureste de El Hierro, la más occidental de las Islas Canarias, ubicadas en el océano Atlántico.

La tripulación de un buque de rescate se encargó de socorrer a las personas que viajaban en el cayuco, entre las que hay una veintena de mujeres y tres menores, según informó la sociedad española de Salvamento Marítimo.

El rescate se ha producido con unas condiciones meteorológicas adversas, al registrarse un oleaje de entre 2,5 y 3 metros y un viento de entre 28 y 35 nudos.

Está previsto desembarcar a estas personas en el muelle de Arguineguín, en Gran Canaria, a lo largo del jueves.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las Islas Canarias reciben anualmente a miles de migrantes, sobre todo personas subsaharianas, que parten desde las costas africanas rumbo al archipiélago español en embarcaciones precarias. Se trata de una de las rutas migratorias más mortíferas del mundo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En 2025, la llegada de migrantes a las Islas Canarias descendió significativamente, un 60 %, pero subió de forma notoria la llegada de cayucos a las Islas Baleares, otro archipiélago español ubicado en el mar Mediterráneo.