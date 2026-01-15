Economía alemana vuelve a crecer, un 0,2 % en 2025, tras dos años consecutivos de recesión

"Tras dos años de recesión, la economía alemana ha vuelto a crecer ligeramente. El crecimiento se debe sobre todo al aumento del gasto en consumo de los hogares privados y del Estado", señaló la presidenta de Destatis, Ruth Brand, quien agregó que, por el contrario, las exportaciones volvieron a descender.

La economía alemana, dependiente de las exportaciones, se vio afectada por fuertes vientos en contra debido al aumento de los aranceles estadounidenses, la revalorización del euro y la mayor competencia de China, precisó.

En un año turbulento para el comercio exterior alemán, las exportaciones volvieron a descender en 2025 por tercera vez consecutiva, un 0,3 %, mientras que las importaciones la situación fue completamente diferente, con un aumento considerable del 3,6 %, tras dos años de descensos.

"Además, continuó la debilidad en lo que respecta a inversiones. Tanto en equipamiento como en construcción se invirtió menos que el año anterior", destacó.

Corregidos los efectos de calendario, el aumento del producto interior bruto (PIB) fue en 2025 del 0,3 %.

El valor agregado bruto (VAB) ajustado a los precios para el conjunto de la economía volvió a disminuir el año pasado -un 0,1 %- con claras diferencias entre los distintos sectores económicos.

Así, en la industria manufacturera, el VAB cayó por tercer año consecutivo, aunque de forma menos pronunciada que los dos anteriores, al disminuir un 1,3 % respecto a 2024.

Sobre todo sectores importantes de la economía germana, como la industria del automóvil y la ingeniería mecánica, se vieron expuestos a una mayor competencia en los mercados mundiales y registraron pérdidas.

En la industria química y otros sectores industriales con un consumo intensivo de energía, la actividad económica se situó aún más por debajo, aunque ligeramente, del bajo nivel de años anteriores.

El año pasado volvió a ser difícil también en el sector de la construcción, con un retroceso del VAB del 3,6 % y un aumento del número de insolvencias, mientras que el sector servicios el panorama fue desigual.

El gasto en consumo, tanto el público como el privado, sostuvo el PIB, al aumentar considerablemente en 2025, un 1,5 % y un 1,4 %, respectivamente.

Las inversiones brutas en activos fijos disminuyeron en total un 0,5 % con respecto al año anterior.

Las inversiones en construcción retrocedieron por quinta vez consecutiva, un 0,9 %, y las inversiones en equipamiento lo hicieron aún más, un 2,3 %.