Ecuador y Japón refuerzan relación estratégica con miras a acuerdo económico, según Quito

Durante el encuentro, y según detalló el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Japón propuso la creación de un Comité Conjunto Económico y Comercial para impulsar las negociaciones del acuerdo, iniciativa que fue aceptada por Ecuador con el objetivo de profundizar el proceso hacia un tratado comercial.

Ambas partes destacaron los vínculos históricos de cooperación en áreas como seguridad, pesca, agricultura, energía y gestión de riesgos, mediante programas de inversión y asistencia técnica reembolsable y no reembolsable.

Asimismo, acordaron promover la realización de la VIII reunión del Mecanismo de Consultas Políticas entre ambos países durante 2026.

En el marco de su visita oficial, Horii también se reunió con la presidenta encargada de Ecuador, María José Pinto, y con autoridades del Ministerio de la Producción, Comercio Exterior e Inversiones.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy