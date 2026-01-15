El banco central chino recorta tasas de représtamo y avanza rebajas de tipos este año

Zou llevó a cabo estos anuncios durante una rueda de prensa celebrada en Pekín, en la que también reveló que se destinarán unos 500.000 millones de yuanes (71.697 millones de dólares, 61.635 millones de euros) a agricultura y pequeños negocios, y un billón de yuanes (143.395 millones de dólares, 123.271 millones de euros) en apoyo a pymes privadas.

"Todavía tenemos cierto margen para recortar los requisitos de reserva bancaria (RRR, el porcentaje de fondos que un banco no puede prestar) y los tipos de interés este año", indicó el alto funcionario, citado por la prensa local.

Según Zou, actualmente no existen grandes limitaciones exteriores a posibles iniciativas en ese sentido, ya que la tasa de cambio del yuan se ha mantenido "relativamente estable" mientras que el dólar se encuentra inmerso en un nuevo ciclo de rebajas de tipos, y los márgenes de interés de los bancos nacionales "muestran señales de estabilización".

Asimismo, el BPC ampliará desde 800.000 millones a 1,2 billones de yuanes (desde 114.716 millones a 172.074 millones de dólares, desde 98.599 millones a 147.899 millones de euros) su programa de représtamo destinado a innovación tecnológica y renovaciones industriales, que ahora también incluirá a algunas pymes con especial intensidad de gasto en investigación y desarrollo (I+D).

Entre otras medidas anunciadas hoy, el diario oficial China Daily destaca una reducción, hasta el 30 %, de la entrada mínima para comprar inmuebles comerciales con el objetivo de reducir el inventario disponible en el mercado, o un mayor apoyo a proyectos que ayuden a reducir las emisiones de carbono.