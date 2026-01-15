El DAX 40 sube un 0,26 % tras los datos de EEUU

El índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort cerró con una ganancia del 0,26 % en 25.352,39 puntos.

Los mercados prevén que la economía alemana se recuperará en 2026 con el impulso de las inversiones públicas en infraestructura y el gasto en defensa.

La renta variable alemana apenas se movió hasta la publicación de datos de la economía estadounidense, que de nuevo apuntalaron las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) no bajará sus tipos de interés pronto.

Las solicitudes semanales de subsidio por desempleo bajaron en EEUU la semana pasada en 9.000 hasta 198.000 por lo que la situación del mercado laboral es robusta.

El índice de la actividad del sector manufacturero de la región de Nueva York subió en enero hasta 6,6 puntos (3,9 puntos en diciembre), según datos del Banco de la Reserva Federal de Nueva York.

El índice de la actividad de la industria de la región de Filadelfia también mejoró en enero hasta 12,6 puntos, desde -10,2 puntos en diciembre.

RWE ganó un 2,8 %, hasta 50,76 euros, máximo desde 2011, después de que Bank of America subiera su cotización objetivo hasta 59 euros y recomendara la compra de las acciones, y Siemens Energy, matriz de Gamesa, subió un 1,6 %, hasta 128,20 euros.

El fabricante de artículos deportivos Adidas avanzó un 1,4 %, hasta 162,35 euros, tras comentarios positivos del Santander.

La empresa de tecnología sanitaria Fresenius perdió un 4,5 %, hasta 49,65 euros, Commerzbank bajó un 2,8 %, hasta 35,02 euros, y el fabricante automovilístico Mercedes-Benz cayó un 2,2 %, hasta 59,34 euros.