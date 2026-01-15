El euro cae por debajo de 1,16 dólares ante datos sólidos de la economía estadounidense

El euro se cambiaba hacia las 16.00 horas GMT a 1,1605 dólares, frente a los 1,1654 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1624 dólares.

Las solicitudes semanales de subsidio por desempleo bajaron en Estados Unidos la semana pasada en 9.000, hasta 198.000, por lo que la situación del mercado laboral es robusta.

El índice de la actividad del sector manufacturero de la región de Nueva York subió en enero hasta 6,6 puntos, (3,9 puntos en diciembre), según datos del Banco de la Reserva Federal de Nueva York.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El índice de la actividad de la industria de la región de Filadelfia también mejoró en enero hasta 12,6 puntos, desde -10,2 puntos en diciembre.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Nuevos datos que justifican que la Fed mantenga los tipos de interés los próximos meses, como la subida de las ventas minoristas en noviembre de 0,6 % respecto al mes anterior, de los precios de producción de un 3 % interanual y la caída del desempleo en diciembre.

Algunos miembros de la Fed han considerado recientemente que la economía estadounidense es resistente.

Varios miembros del consejo de gobierno del BCE han mostrado que no tienen prisa por subir los tipos de interés.

La producción industrial de la zona del euro aumentó un 0,7 % en noviembre respecto al mes anterior y un 2,5 % interanual.

El temor en los mercados por la independencia de la Fed se ha reducido después de que el mandatario estadounidense, Donald Trump, dijera a la agencia Reuters que no va a destituir al presidente del banco central de Estados Unidos, Jerome Powell, pese a la investigación del Departamento de Justicia sobre las obras en la sede central en Washington.

Powell considera que Trump le amenaza con una acusación penal por no bajar los tipos de interés.

El dólar se depreció a principios de la semana debido a la preocupación de los mercados por la independencia de la Fed, que llevó a los principales bancos centrales de todo el mundo a firmar una declaración en apoyo porque era el momento de reafirmar la importancia de la independencia del banco central y de enfatizar la integridad de Powell y de la Fed.

El vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, dijo en una entrevista con el diario "Politico" que la independencia de la Fed es importante para los mercados y que la cooperación del BCE con la Fed ha sido normal y continuará.

El Banco de Pagos Internacionales (BPI), como banco de los bancos centrales, considera que la cooperación no se ha reducido en los últimos seis meses pese a que hay mucho ruido.

La perspectiva de los políticos es siempre a más corto plazo que la de los bancos centrales.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1594 y 1,1645 dólares.